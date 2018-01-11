679 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 18:54
Дев'ятеро партнерів Ярмоленка отруїлися курячим кебабом на зборах в Іспанії
Відразу дев'ять гравців дортмундської Борусії захворіли на кишковий грип під час тренувальних зборів в Іспанії.
За інформацією Bild, занедужали голкіпери Роман Буркі, Роман Вайденфелєр і Домінік Райманн, оборонці Марк Бартра, Омер Топрак, хавбеки Нурі Шахін, Крістіан Пулішич, нападники Андре Шюррле та Якоб Ларсен.
Діагноз у всіх футболістів ідентичний – кишковий грип. Причиною хвороби став курячий кебаб, яким більшість гравців Борусії частувались у Марбельї напередодні.
До матчу з Вольфсбургом у Бундеслізі 14-го січня всі футболісти повинні повністю відновитись, пише football24.ua.
Раніше повідомлялося, що фейл Ярмоленка потрапив до топ-5 найкурйозніших промахів у Бундеслізі.
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