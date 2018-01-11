Дев'ятеро партнерів Ярмоленка отруїлися курячим кебабом на зборах в Іспанії

Відразу дев'ять гравців дортмундської Борусії захворіли на кишковий грип під час тренувальних зборів в Іспанії.

За інформацією Bild, занедужали голкіпери Роман Буркі, Роман Вайденфелєр і Домінік Райманн, оборонці Марк Бартра, Омер Топрак, хавбеки Нурі Шахін, Крістіан Пулішич, нападники Андре Шюррле та Якоб Ларсен.

Діагноз у всіх футболістів ідентичний – кишковий грип. Причиною хвороби став курячий кебаб, яким більшість гравців Борусії частувались у Марбельї напередодні.

До матчу з Вольфсбургом у Бундеслізі 14-го січня всі футболісти повинні повністю відновитись, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що фейл Ярмоленка потрапив до топ-5 найкурйозніших промахів у Бундеслізі.