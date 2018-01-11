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11.01.2018  21:54

Вболівальники Ніцци побоюються агресії з боку російських фанів у Москві

Фанати Локомотива

Вболівальники французької Ніцци вирішили не брати з собою жінок і дітей в організовану поїздку до Росії на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Локомотива в зв'язку із загрозою безпеці.

Про це повідомляє 20 Minutes.

Під час гри Ніццу підтримають 187 осіб. Все з них - дорослі чоловіки.

"Це може здатися дивним, але ми знаємо, як влаштований футбольний світ, і нам не хочеться відправляти людей на бійню. Ми побоюємося агресії і не хочемо відповідальності на своїх плечах", - цитує голову однієї з фанатських груп Гійома Баккьері ua-football..

Також повідомляється, що рішення пов'язане зі вбивством уболівальника Тулузи на виїзді проти Партизана в 2009 році.

Нагадаємо, що матч-відповідь між командами відбудеться 22 лютого в Москві.

Перший матч пройде 15 лютого у Франції.

Раніше повідомлялося, що Ніцца припинила боротьбу за Кубок французької ліги.
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