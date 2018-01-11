211 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 22:43
Олімпік підписав форварда
|Руслан Кісіль / twitter @fcolympic_don
Нападник Руслан Кісіль став гравцем Олімпіка.
Контракт з гравцем розрахований на 1,5 року, повідомляє офіційний сайт клубу.
Фінансова сторона питання не уточнюється.
Руслан Кісіль є випускником академії Шахтаря. Гравець відомий своїми виступами за Десну і Шахтар-3.
Останнім місцем роботи форварда став Маріуполь. В цілому за приазовців Кісіль зіграв 50 матчів і забив 19 голів.
Нагадаємо, що головний тренер Олімпіка Роман Санжар продовжив контракт з клубом.
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