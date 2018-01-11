Олімпік підписав форварда

Руслан Кісіль / twitter @fcolympic_don

Нападник Руслан Кісіль став гравцем Олімпіка.

Контракт з гравцем розрахований на 1,5 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фінансова сторона питання не уточнюється.

Руслан Кісіль є випускником академії Шахтаря. Гравець відомий своїми виступами за Десну і Шахтар-3.

Останнім місцем роботи форварда став Маріуполь. В цілому за приазовців Кісіль зіграв 50 матчів і забив 19 голів.

Нагадаємо, що головний тренер Олімпіка Роман Санжар продовжив контракт з клубом.