Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
881 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
11.01.2018  23:01

Колишню зірку Шахтаря дискваліфікували на три місяці

Франселіну Матузалем

Колишній півзахисник Шахтаря Франселіну Матузалем отримав дискваліфікацію на три місяці за неспортивну поведінку.

Про це повідомляє Football Italia.

37-річний бразилець, який виступає за клуб четвертого італійського дивізіону Нуова Монтероза, був вилучений за грубий фол в грі з Фламіні (0:1).

Матузалем вибив червону картку з рук головного арбітр зустрічі, а також ображав його і погрожував судді.

Тепер Матузалем, який отримав 15 червоних карток в 391 матчі за кар'єру, не зможе грати до 10 квітня, пише Трибуна.

Нагадаємо, що колишня зірка Шахтаря вийшов у прямий ефір п'яним.
Читай також
Леоненко: Шахтар - це, по суті, та ж Барселона
Шахтар візьме на збори захисника, який грав на правах оренди за Ворсклу
Колишня зірка Шахтаря вийшов до прямого ефіру п'яним?
Гравець Шахтаря пройде збори з Олександрією
Захисник Шахтаря не може домовитися з клубом про розрив контракту
Екс-захисник Шахтаря хоче продовжити кар'єру в Європі
Фонсека: Динамо вже поряд, Шахтарю не можна спати


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:24
Футбол. Барселона познущалася над Сельтою в 1/8 фіналу Кубку Іспанії
00:03
Футбол. Партнер Ярмоленка в пошуках нової команди
11.01.2018
23:43
Баскетбол. Лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії. ВІДЕО
23:24
Футбол. Легендарний парагваєць повернувся до рідного клубу
23:01
Футбол. Колишню зірку Шахтаря дискваліфікували на три місяці
22:43
Футбол. Олімпік підписав форварда
22:27
Футбол. Севілья та Еспаньол крокують далі в Кубку Іспанії
21:54
Футбол. Вболівальники Ніцци побоюються агресії з боку російських фанів у Москві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!