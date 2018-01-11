881 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 23:01
Колишню зірку Шахтаря дискваліфікували на три місяці
|Франселіну Матузалем
Колишній півзахисник Шахтаря Франселіну Матузалем отримав дискваліфікацію на три місяці за неспортивну поведінку.
Про це повідомляє Football Italia.
37-річний бразилець, який виступає за клуб четвертого італійського дивізіону Нуова Монтероза, був вилучений за грубий фол в грі з Фламіні (0:1).
Матузалем вибив червону картку з рук головного арбітр зустрічі, а також ображав його і погрожував судді.
Тепер Матузалем, який отримав 15 червоних карток в 391 матчі за кар'єру, не зможе грати до 10 квітня, пише Трибуна.
Нагадаємо, що колишня зірка Шахтаря вийшов у прямий ефір п'яним.
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