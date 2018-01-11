Легендарний парагваєць повернувся до рідного клубу

Лукас Барріос

33-річний парагвайський форвард Лукас Барріос підписав контракт із Аргентінос Хуніорс.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До нового клубу ветеран перейшов як вільний агент.

У грудні завершив дію його контракт із бразильським Греміо, який сторони вирішили не продовжувати.

Угоду з Хуніорс Барріос уклав на два роки

Саме в столичному клубі з Аргентини нападник розпочав свою професійну кар'єру в сезоні 2003/04.

Після цього парагваєць виступав за цілу плеяду команд, серед яких чилійський Коло-Коло, дортмундська Борусія, московський Спартак, французький Монпельє.

У складі збірної Парагваю Лукас Барріос зіграв 34 матчі, в яких забив десять м'ячів.

#AAAJ Lucas Barrios será jugador de la Institución por dos años, obteniendo el club el 50% del pase. En los próximos días se hará los estudios médicos y el lunes 15-01 se suma a la pretemporada. Será presentado ante los medios el miércoles 24 en el Estadio Diego A. Maradona. pic.twitter.com/fqr6FjS0MM — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) 11 січня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що колишні гравці Чорноморця можуть повернутися в стан моряків.