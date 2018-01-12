346 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 00:03
Партнер Ярмоленка в пошуках нової команди
|Александр Ісак
Шведський нападник Боруссії Д Александр Ісак в пошуках нової команди.
Про це повідомляє FussballTransfers.
На 18-річного форварда претендує Фейєнорд, але у рекордсмена збірної Швеції більші шанси на перехід в іншу німецьку команду.
Але перспективний бомбардир хоче перейти в Майнц на правах оренди, аби бути на видноті в босів Борусії.
Орендну угоду можуть укласти вже найближчим часом, пише Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що гравці Боруссії масово отруїлися під час зборів.
Також було відео того, як Обамеянг тролить Ярмоленка.
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