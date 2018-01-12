Партнер Ярмоленка в пошуках нової команди

Александр Ісак

Шведський нападник Боруссії Д Александр Ісак в пошуках нової команди.

Про це повідомляє FussballTransfers.

На 18-річного форварда претендує Фейєнорд, але у рекордсмена збірної Швеції більші шанси на перехід в іншу німецьку команду.

Але перспективний бомбардир хоче перейти в Майнц на правах оренди, аби бути на видноті в босів Борусії.

Орендну угоду можуть укласти вже найближчим часом, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що гравці Боруссії масово отруїлися під час зборів.

Також було відео того, як Обамеянг тролить Ярмоленка.