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12.01.2018  16:55

Зоря підписала екс-гравця Реала

Дмитро Литвин

Луганська Зоря оголосила про трансфер захисника Дмитра Литвина, який виступав за португальський Реал із Массами.

Про це повідомляє офіційний сайт луганців.

21-річний Литвин провів 9 матчів у цьому сезоні за Реал Массаму, який грає у другому дивізіоні Португалії.

Також повідомлялося, що Литвин вирушив із Зорею на збори, але тоді ще не було відомо у якому статусі.
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