Зоря підписала екс-гравця Реала

Дмитро Литвин

Луганська Зоря оголосила про трансфер захисника Дмитра Литвина, який виступав за португальський Реал із Массами.

Про це повідомляє офіційний сайт луганців.

21-річний Литвин провів 9 матчів у цьому сезоні за Реал Массаму, який грає у другому дивізіоні Португалії.

Також повідомлялося, що Литвин вирушив із Зорею на збори, але тоді ще не було відомо у якому статусі.