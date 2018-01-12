660 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 16:55
Зоря підписала екс-гравця Реала
|Дмитро Литвин
Луганська Зоря оголосила про трансфер захисника Дмитра Литвина, який виступав за португальський Реал із Массами.
Про це повідомляє офіційний сайт луганців.
21-річний Литвин провів 9 матчів у цьому сезоні за Реал Массаму, який грає у другому дивізіоні Португалії.
Також повідомлялося, що Литвин вирушив із Зорею на збори, але тоді ще не було відомо у якому статусі.
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