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12.01.2018  17:21

Костевич: одного разу фанати в ресторані розривали на автографи й селфі

Володимир Костевич перейшов у Лех рік тому

Захисник польського Леха Володимир Костевич за кордоном більш популярний, ніж в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Футбол 24.

"Усі бачать і розуміють, що чемпіонат України помітно здав упродовж кількох останніх років. Сумно, що український футбол не підіймається, а рухається у зворотному напрямку. Сподіваюся, це лише тимчасово", - сказав футболіст.

"Одного разу мені не вдалося нормально пообідати в ресторані. Відвідувачі мене впізнали і підійшли, щоб поспілкуватися, підтримати і подякувати за гру, мій агент казав, що розривали на автографи й селфі. Але це не означає, що таке трапляється зі мною щодня", - уточнив захисник.

"Не можу сказати, що я – мегапопулярний. Але у Познані я живу рівно рік і помітив, що тут мене впізнають значно частіше, ніж це було у Львові, хоча за Карпати я виступав набагато довше", - підкреслив Костевич.

Нагадаємо, що в Лех може перейти нападник Чорноморця.
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