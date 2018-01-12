Костевич: одного разу фанати в ресторані розривали на автографи й селфі

Володимир Костевич перейшов у Лех рік тому

Захисник польського Леха Володимир Костевич за кордоном більш популярний, ніж в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю Футбол 24.

"Усі бачать і розуміють, що чемпіонат України помітно здав упродовж кількох останніх років. Сумно, що український футбол не підіймається, а рухається у зворотному напрямку. Сподіваюся, це лише тимчасово", - сказав футболіст.

"Одного разу мені не вдалося нормально пообідати в ресторані. Відвідувачі мене впізнали і підійшли, щоб поспілкуватися, підтримати і подякувати за гру, мій агент казав, що розривали на автографи й селфі. Але це не означає, що таке трапляється зі мною щодня", - уточнив захисник.

"Не можу сказати, що я – мегапопулярний. Але у Познані я живу рівно рік і помітив, що тут мене впізнають значно частіше, ніж це було у Львові, хоча за Карпати я виступав набагато довше", - підкреслив Костевич.

Нагадаємо, що в Лех може перейти нападник Чорноморця.