385 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 18:04
Динамо продовжило контракти з двома молодими футболістами
|Назарій Русін
Київське Динамо пролонгувало угоди про співпрацю з Євгеном Смірним і Назарієм Русіним.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Однак термін дії нових документів невідомий. 19-річний Смірний є найкращим бомбардиром Динамо (U-21) у молодіжній першості. На його рахунку 10 голів у 18 матчах.
Одноліток партнера Русін у цьому сезоні дебютував у складі першої команди киян в усіх турнірах: у чемпіонаті України, Кубку і Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що Хацкевич зробив декілька компліментів Русіну.
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