Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
385 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.01.2018  18:04

Динамо продовжило контракти з двома молодими футболістами

Назарій Русін

Київське Динамо пролонгувало угоди про співпрацю з Євгеном Смірним і Назарієм Русіним.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Однак термін дії нових документів невідомий. 19-річний Смірний є найкращим бомбардиром Динамо (U-21) у молодіжній першості. На його рахунку 10 голів у 18 матчах.

Одноліток партнера Русін у цьому сезоні дебютував у складі першої команди киян в усіх турнірах: у чемпіонаті України, Кубку і Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Хацкевич зробив декілька компліментів Русіну.
Читай також
"Моє серце завжди належало Динамо". Правила життя Артема Мілевського
Півзахисник Динамо не прибув на медогляд
Гармаш не вміє користуватися iPhone: дружина Кравця дотепно потролила лідера Динамо
Капітан збірної України проходить медогляд в Динамо


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
19:36
Футбол. Один із лідерів бомбардирської гонки УПЛ перейшов у польський Лех
19:19
Біатлон. Жіноча естафета у Рупольдінгу відбудеться без Підгрушної
19:00
Футбол. Ротань: Я готовий грати на будь-якій позиції
18:59
Теніс. Цуренко без шансів поступилася у півфіналі турніру в Гобарті. ВІДЕО
18:28
Футбол. Динамо здійснило найголовніший трансфер цієї зими, підписавши Ротаня
18:14
Теніс. Офіційний сайт Australian Open жахливо облажався, написавши неправду про Світоліну. ФОТО
18:04
Футбол. Динамо продовжило контракти з двома молодими футболістами
17:36
Футзал. ХІТ вирвав перемогу в Продексіма. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку України
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!