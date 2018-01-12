Динамо продовжило контракти з двома молодими футболістами

Назарій Русін

Київське Динамо пролонгувало угоди про співпрацю з Євгеном Смірним і Назарієм Русіним.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Однак термін дії нових документів невідомий. 19-річний Смірний є найкращим бомбардиром Динамо (U-21) у молодіжній першості. На його рахунку 10 голів у 18 матчах.

Одноліток партнера Русін у цьому сезоні дебютував у складі першої команди киян в усіх турнірах: у чемпіонаті України, Кубку і Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Хацкевич зробив декілька компліментів Русіну.