259 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 18:28
Динамо здійснило найголовніший трансфер цієї зими, підписавши Ротаня
Київське Динамо підписало контракт із капітаном збірної України Русланом Ротанем.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода з 36-річним півзахисником розрахована до кінця сезону. Попереднім клубом Ротаня була чеська Славія
Ротань уже виступав за Динамо протягом двох з половиною років. Поповнивши ряди біло-синіх влітку перед стартом сезону 2005/2006, Руслан провів за цей період 49 матчів у чемпіонаті України (забив 5 голів), 8 матчів у єврокубках (2 голи), а також 8 матчів у межах розіграшу Кубку України (1 гол).
Нагадаємо, що Ротань уже пройшов медогляд у клубі. Також підтвердилися слова його агента В'ячеслава Заховайла, що до кінця цього тижня доля Ротаня проясниться.
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