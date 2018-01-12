Динамо здійснило найголовніший трансфер цієї зими, підписавши Ротаня





Київське Динамо підписало контракт із капітаном збірної України Русланом Ротанем.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 36-річним півзахисником розрахована до кінця сезону. Попереднім клубом Ротаня була чеська Славія

Ротань уже виступав за Динамо протягом двох з половиною років. Поповнивши ряди біло-синіх влітку перед стартом сезону 2005/2006, Руслан провів за цей період 49 матчів у чемпіонаті України (забив 5 голів), 8 матчів у єврокубках (2 голи), а також 8 матчів у межах розіграшу Кубку України (1 гол).

Нагадаємо, що Ротань уже пройшов медогляд у клубі. Також підтвердилися слова його агента В'ячеслава Заховайла, що до кінця цього тижня доля Ротаня проясниться.