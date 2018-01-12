155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.01.2018 23:27
Баварія здолала Байєр у першій грі Бундесліги в 2018 році. Матч 18-го туру
|Баварія здобула чергову перемогу/FC Bayern Twitter
Мюнхенська Баварія впевнено перемогла Байєр 3:1 у матчі 18-го туру першості Німеччини.
Мюнхенці випереджають Шальке Євгена Коноплянки вже на 14 очок, а Боруссію Андрія Ярмоленка - на 16 пунктів.
Проте остаточно розклади у Бундеслізі оновляться після завершення туру 14 січня, коли дортмундці зіграють проти Вольфсбурга.
FULL TIME!— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 12 січня 2018 р.
2018 starts with a bang 💥 #B04FCB 1-3 pic.twitter.com/kqtwXCiCbe
Чемпіонат Німеччини
Бундесліга
18-й тур
12 січня
Байєр - Баварія - 1:2
Голи: 0:1 - 32 Мартінес, 0:2 - 59 Рібері, 1:2 - 70 Фолланд, 1:3 - 90+1 Родрігес
Раніше повідомлялося, що головного тренера Байєра Гайко Геррліха оштрафували за неспортивну поведінку під час матчу 1/8 фіналу Кубку Німеччини.
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