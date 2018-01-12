Баварія здолала Байєр у першій грі Бундесліги в 2018 році. Матч 18-го туру

Баварія здобула чергову перемогу/FC Bayern Twitter

Мюнхенська Баварія впевнено перемогла Байєр 3:1 у матчі 18-го туру першості Німеччини.

Мюнхенці випереджають Шальке Євгена Коноплянки вже на 14 очок, а Боруссію Андрія Ярмоленка - на 16 пунктів.

Проте остаточно розклади у Бундеслізі оновляться після завершення туру 14 січня, коли дортмундці зіграють проти Вольфсбурга.

Чемпіонат Німеччини

Бундесліга

18-й тур

12 січня

Байєр - Баварія - 1:2

Голи: 0:1 - 32 Мартінес, 0:2 - 59 Рібері, 1:2 - 70 Фолланд, 1:3 - 90+1 Родрігес

Раніше повідомлялося, що головного тренера Байєра Гайко Геррліха оштрафували за неспортивну поведінку під час матчу 1/8 фіналу Кубку Німеччини.