42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 00:10
Генгам на виїзді завдав поразки Страсбуру. Матч 20-го туру чемпіонату Франції
|Генгам переміг Страсбур/twitter.com/eaguingamp
Страсбур вдома поступився Генгаму 0:2 у матчі 20-го туру першості Франції.
Завдяки перемозі команда із півночі країни піднялася на 6-е місце у турнірній таблиці.
Зазначимо, що обидва голи було забито ще на початку першого тайму.
😍😍😍 #RCSAEAG pic.twitter.com/KPFfFyvlXb— En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 12 січня 2018 р.
Чемпіонат Франції
20-й тур
12 січня
Страсбур - Генгам - 0:2
Голи: 0:1 - 8 Салібюр, 0:2 - 16 Бенезе.
Раніше повідомлялося, що напередодні відбулися матчі 1/4 фіналу Кубку французької ліги.
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