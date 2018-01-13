Генгам на виїзді завдав поразки Страсбуру. Матч 20-го туру чемпіонату Франції

Генгам переміг Страсбур/twitter.com/eaguingamp

Страсбур вдома поступився Генгаму 0:2 у матчі 20-го туру першості Франції.

Завдяки перемозі команда із півночі країни піднялася на 6-е місце у турнірній таблиці.

Зазначимо, що обидва голи було забито ще на початку першого тайму.

Чемпіонат Франції

20-й тур

12 січня

Страсбур - Генгам - 0:2

Голи: 0:1 - 8 Салібюр, 0:2 - 16 Бенезе.

Раніше повідомлялося, що напередодні відбулися матчі 1/4 фіналу Кубку французької ліги.