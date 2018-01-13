Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
61 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
13.01.2018  00:29

Малага зазнала четвертої поразки поспіль. Матч 19-го туру чемпіонату Іспанії

Хетафе переміг Малагу/Getafe C.F. 

Хетафе обіграв Малагу 1:0 у матчі 19-го туру іспанської Примери. 

Єдиний гол було забито на 73-й хвилині матчу. 

Таким чином, анчоуси зазнали вже 4-ї поразки поспіль. Хетафе завдяки перемозі піднявся на восьме місце. 

Чемпіонат Іспанії

Примера

19-й тур

12 січня

Хетафе - Малага - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Кала. 

Нагадаємо, у попередньому матчі Малага вдома програла Еспаньолу.
Читай також
Малага і Леванте зіграли внічию в 14-му турі чемпіонату Іспанії
Двійник Мессі відвідав матч Барселона – Малага
Малага поверне Бойка в Туреччину
Зоря підписала екс-гравця Реала
Українського нападника Вільяреала викликали до збірної Білорусі U-18


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
01:11
Футбол. Рух підсилився футболістом із Прем'єр-ліги
00:57
Гандбол. Збірна України провалилася у матчі кваліфікації ЧС-2019, поступившись Італії
00:29
Футбол. Малага зазнала четвертої поразки поспіль. Матч 19-го туру чемпіонату Іспанії
00:10
Футбол. Генгам на виїзді завдав поразки Страсбуру. Матч 20-го туру чемпіонату Франції
12.01.2018
23:57
Теніс. Світоліна знову відзначилася перед стартом Australian Open
23:27
Футбол. Баварія здолала Байєр у першій грі Бундесліги в 2018 році. Матч 18-го туру
23:09
Біатлон. Мені дуже шкода: Коукалова емоційно заявила про пропуск Олімпіади-2018
22:50
Теніс. Визначилися суперники українців на Australian Open
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!