61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 00:29
Малага зазнала четвертої поразки поспіль. Матч 19-го туру чемпіонату Іспанії
|Хетафе переміг Малагу/Getafe C.F.
Хетафе обіграв Малагу 1:0 у матчі 19-го туру іспанської Примери.
Єдиний гол було забито на 73-й хвилині матчу.
Таким чином, анчоуси зазнали вже 4-ї поразки поспіль. Хетафе завдяки перемозі піднявся на восьме місце.
FINAL| #GetafeCF, 1 (Cala, 73') - #MálagaCF, 0. #GetafeMálaga⚽️ #MCFLive pic.twitter.com/HunpfYKqPf— Málaga CF (@MalagaCF) 12 січня 2018 р.
Чемпіонат Іспанії
Примера
19-й тур
12 січня
Хетафе - Малага - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 73 Кала.
Нагадаємо, у попередньому матчі Малага вдома програла Еспаньолу.
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