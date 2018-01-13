644 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 01:11
Рух підсилився футболістом із Прем'єр-ліги
|Михайло Козак (праворуч) раніше виступав за Олександрію/ФК Рух
Клуб Першої ліги чемпіонату України ,Рух із Винників підписав контрактом із вінгером Михайлом Козаком.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Козак перейшов у Рух як вільний агент після того, як припинив співробітництво із Олександрією.
Контракт розраховано на півтора року.
У минулому сезоні в Олександрії Козак був гравцем, який міг вийти на поле на заміну у будь-який момент, але у чемпіонаті УПЛ-2017/18 він майже не потрапляв у склад, провівши лише 8 ігор в усіх турнірах.
Нагадаємо, Рух відправив трьох гравців на перегляд у львівські Карпати.
Раніше повідомлялося, що у листопаді біля керма Руха встав Андрій Кікоть, який замінив Володимира Мазяра.
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