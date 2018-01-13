Рух підсилився футболістом із Прем'єр-ліги

Михайло Козак (праворуч) раніше виступав за Олександрію/ФК Рух

Клуб Першої ліги чемпіонату України ,Рух із Винників підписав контрактом із вінгером Михайлом Козаком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Козак перейшов у Рух як вільний агент після того, як припинив співробітництво із Олександрією.

Контракт розраховано на півтора року.

У минулому сезоні в Олександрії Козак був гравцем, який міг вийти на поле на заміну у будь-який момент, але у чемпіонаті УПЛ-2017/18 він майже не потрапляв у склад, провівши лише 8 ігор в усіх турнірах.

Нагадаємо, Рух відправив трьох гравців на перегляд у львівські Карпати.

Раніше повідомлялося, що у листопаді біля керма Руха встав Андрій Кікоть, який замінив Володимира Мазяра.