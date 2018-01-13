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13.01.2018  16:37

Маркевич розцінив свої шанси очолити Карпати

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич розповів наскільки реальною є можливість для нього стати головним тренером львівських Карпат.

Про це повідомляє FootBoom.

"Ні, у мене ніяких переговорів із Карпатами не було. Навіть не знаю, звідки ця інформація взялася. Наразі це взагалі нереально. Тут нема про що говорити. Чи надходили цікаві пропозиції? Нічого цікавого. Розмови були, але нічого серйозного", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, що Маркевич дав прогноз на майбутнє Ротаня в Динамо.
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