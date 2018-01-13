452 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 16:37
Маркевич розцінив свої шанси очолити Карпати
|Мирон Маркевич
Мирон Маркевич розповів наскільки реальною є можливість для нього стати головним тренером львівських Карпат.
Про це повідомляє FootBoom.
"Ні, у мене ніяких переговорів із Карпатами не було. Навіть не знаю, звідки ця інформація взялася. Наразі це взагалі нереально. Тут нема про що говорити. Чи надходили цікаві пропозиції? Нічого цікавого. Розмови були, але нічого серйозного", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, що Маркевич дав прогноз на майбутнє Ротаня в Динамо.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua