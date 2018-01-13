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13.01.2018  15:56

Жирона розтрощила Лас-Пальмас. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії

Жирона - Лас-Пальмас / ФК Жирона

На старті 19-го туру Прімери Жирона вдома розібрала на атоми аутсайдера чемпіонату Лас-Пальмас (6:0).

Чемпіонат Іспанії

19 тур

13 січня

Жирона – Лас-Пальмас 6:0 (1:0, 5:0)

Голи: 1:0 – 25, пенальті Стуані, 2:0 – 57 Олунга, 3:0 – 64 Гарсія, 4:0 – 70 Олунга, 5:0 – 74 Порту, 6:0 – 79 Олунга.

Реал Мадрид – Вільярреал 17:15

Ейбар – Атлетико 19:30

Депортиво – Валенсія 21:45
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