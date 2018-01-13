Слідом за тренером казахський клуб покинув український півзахисник

Дмитро Огіря

27-річний український хавбек Дмитро Огіря покинув казахстанський Іртиш.

Про можливий відхід гравця лунала інфомрація ще відтоді, як команду покинув тренер В'ячеслав Грозний, повідомляє Kazfootball.

У минулому чемпіонаті Казахстану Огіря зіграв 10 поєдинків, 6 з них – у стартовому складі.

Нагадаємо, що Грозний не виключає свого повернення в Іртиш.