541 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 17:25
Слідом за тренером казахський клуб покинув український півзахисник
|Дмитро Огіря
27-річний український хавбек Дмитро Огіря покинув казахстанський Іртиш.
Про можливий відхід гравця лунала інфомрація ще відтоді, як команду покинув тренер В'ячеслав Грозний, повідомляє Kazfootball.
У минулому чемпіонаті Казахстану Огіря зіграв 10 поєдинків, 6 з них – у стартовому складі.
Нагадаємо, що Грозний не виключає свого повернення в Іртиш.
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