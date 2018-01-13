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13.01.2018  17:48

Екс-хавбек української молодіжки відправиться на збори з польським клубом

Редван Мемешев

Екс-півзахисник Карпат Редван Мемешев відправиться на збори з польською Ягеллонією.

Мемешев вразив тренерський штаб польської команди, в результаті чого клубом було прийнято рішення взяти гравця на загальнокомандний збір до Туреччини, повідомляє спортарена.

Редван покинув Карпати  перед зимовою перервою в чемпіонаті України, і до цього моменту знаходився без команди.

Футболіст не був основним у складі львівського колективу, і зіграв за Карпати всього 2 матчі.

Після 21 туру в чемпіонаті Польщі Ягеллоніея займає 3-й рядок.

Нагадаємо, що напередодні до Польщі перебрався Олексій Хобленко.
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