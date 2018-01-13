114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 17:48
Екс-хавбек української молодіжки відправиться на збори з польським клубом
|Редван Мемешев
Екс-півзахисник Карпат Редван Мемешев відправиться на збори з польською Ягеллонією.
Мемешев вразив тренерський штаб польської команди, в результаті чого клубом було прийнято рішення взяти гравця на загальнокомандний збір до Туреччини, повідомляє спортарена.
Редван покинув Карпати перед зимовою перервою в чемпіонаті України, і до цього моменту знаходився без команди.
Футболіст не був основним у складі львівського колективу, і зіграв за Карпати всього 2 матчі.
Після 21 туру в чемпіонаті Польщі Ягеллоніея займає 3-й рядок.
Нагадаємо, що напередодні до Польщі перебрався Олексій Хобленко.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua