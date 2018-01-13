Форвардом Динамо цікавиться бельгійський клуб

Д'ємерсі Мбокані

Бельгійський Антверпен зацікавлений в послугах нападника Динамо Д'ємерсі Мбокані.

Про це повідомляє voetbal24.be.

Про інтерес до 32-річного нападника виданню розповів спортивний директор бельгійського клубу Лусіано Д'Онофріо.

"Я хотів запросити Мбокані до нас ще влітку, але мені ціна за футболіста здалася надто високою", - зауважив функціонер.

"У червні у нього закінчується контракт, і тоді ми повернемося до цього питання", - цитує спортдира ua-football.

Раніше повідомлялося, що конголезьця хоче повернути Андерлехт.

Хоча сам нападник заявляє, що хоче продовжити кар'єру в столиці України.