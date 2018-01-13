338 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 18:07
Форвардом Динамо цікавиться бельгійський клуб
|Д'ємерсі Мбокані
Бельгійський Антверпен зацікавлений в послугах нападника Динамо Д'ємерсі Мбокані.
Про це повідомляє voetbal24.be.
Про інтерес до 32-річного нападника виданню розповів спортивний директор бельгійського клубу Лусіано Д'Онофріо.
"Я хотів запросити Мбокані до нас ще влітку, але мені ціна за футболіста здалася надто високою", - зауважив функціонер.
"У червні у нього закінчується контракт, і тоді ми повернемося до цього питання", - цитує спортдира ua-football.
Раніше повідомлялося, що конголезьця хоче повернути Андерлехт.
Хоча сам нападник заявляє, що хоче продовжити кар'єру в столиці України.
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