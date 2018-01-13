Яскравий камбек Ганновера та інші матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини
|Ганновер здобув вольову перемогу над Майнцом
В 18 турі Бундесліги Ганновер поступаючись до 31 хвилини 0:2, зумів не лише зрівняти рахунок (ще в першому таймі), а вирвати перемогу.
Героєм зустрічі став 24-річний нападник господарів Ніклас Фуллкруг, який відзначився хет-триком.
Чемпіонат Німеччини
18 тур
13 січня
Айнтрахт - Фрайбург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Халлер, 1:1 - 51 Кох
Аугсбург - Гамбург 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Гу
Вердер - Гоффенхайм 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Хубнер, 1:1 - 63 Селассі
Ганновер - Майнц 3:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 26 Муто, 0:2 - 31 Хак, 1:2 - 33 Фуллкруг, 2:2 - 38 Фуллкруг, 3:2 - Фуллкруг
Штутгарт - Герта 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 76, автогол 78
No flurry of late goals this week, but what an afternoon of football! So good to be back 😊 pic.twitter.com/9WpS7LJRrE— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 13 січня 2018 р.
Лейпциг - Шальке - 19:30
Нагадаємо, що напередодні Баварія здолала Байєр.
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