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13.01.2018  18:27

Яскравий камбек Ганновера та інші матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини

Ганновер здобув вольову перемогу над Майнцом

В 18 турі Бундесліги Ганновер поступаючись до 31 хвилини 0:2, зумів не лише зрівняти рахунок (ще в першому таймі), а вирвати перемогу.

Героєм зустрічі став 24-річний нападник господарів Ніклас Фуллкруг, який відзначився хет-триком.

Чемпіонат Німеччини

18 тур

13 січня

Айнтрахт - Фрайбург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Халлер, 1:1 - 51 Кох

Аугсбург - Гамбург 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Гу

Вердер - Гоффенхайм 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Хубнер, 1:1 - 63 Селассі

Ганновер - Майнц 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 26 Муто, 0:2 - 31 Хак, 1:2 - 33 Фуллкруг, 2:2 - 38 Фуллкруг, 3:2 - Фуллкруг

Штутгарт - Герта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 76, автогол 78

Лейпциг - Шальке - 19:30

Нагадаємо, що напередодні Баварія здолала Байєр.
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