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13.01.2018  18:59

Челсі в більшості не зміг здолати Лестер. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Англії

Бакарі Сако приніс перемогу Крістал Пелас

Лондонський Челсі вдома не зміг переграти Лестер (0:0).

Зазначимо, що з 68-ї хвилини аристократи грали вбільшості, але лисиці зуміли зберегти свої ворота сухими.

Чемпіонат Англії

23 тур

13 січня

Вест Бромвич - Брайтон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Еванс, 2:0 - 55 Доусон

Крістал Пелас - Бернлі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Сако

Ньюкасл Юнайтед - Свонсі 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Айю, 1:1 - 68 Хоселу

Вотфорд - Саутгемптон 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Ворд-Проуз, 0:2 - 44 Ворд-Проуз, 1:2 - Грей, 2:2 - 90 Дукуре

Гаддерсфілд - Вест Гем 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Нобл, 1:1 - 40 Лоллей, 1:2 - 46 Арнаутович, 1:3 - 56 Лансіні, 1:4 - 61 Лансіні

Челсі - Лестер 0:0 (0:0)

Тоттенгем - Евертон - 19:30
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