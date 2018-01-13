Челсі в більшості не зміг здолати Лестер. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Англії
|Бакарі Сако приніс перемогу Крістал Пелас
Лондонський Челсі вдома не зміг переграти Лестер (0:0).
Зазначимо, що з 68-ї хвилини аристократи грали вбільшості, але лисиці зуміли зберегти свої ворота сухими.
Чемпіонат Англії
23 тур
13 січня
Вест Бромвич - Брайтон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Еванс, 2:0 - 55 Доусон
Крістал Пелас - Бернлі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 21 Сако
Ньюкасл Юнайтед - Свонсі 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 60 Айю, 1:1 - 68 Хоселу
📸 St James' Park rises to salute Joselu's equaliser— Premier League (@premierleague) 13 січня 2018 р.
Newcastle 1-1 Swansea (75 mins) #NEWSWA pic.twitter.com/JX61uYYEMh
Вотфорд - Саутгемптон 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 20 Ворд-Проуз, 0:2 - 44 Ворд-Проуз, 1:2 - Грей, 2:2 - 90 Дукуре
Гаддерсфілд - Вест Гем 1:4 (1:1)
Голи: 0:1 - 25 Нобл, 1:1 - 40 Лоллей, 1:2 - 46 Арнаутович, 1:3 - 56 Лансіні, 1:4 - 61 Лансіні
Челсі - Лестер 0:0 (0:0)
FULL-TIME Chelsea 0-0 Leicester— Premier League (@premierleague) 13 січня 2018 р.
Leicester leave Stamford Bridge with a point despite going down to ten men #CHELEI pic.twitter.com/AtwzHC1fGX
Тоттенгем - Евертон - 19:30
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