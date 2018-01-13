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13.01.2018  22:50

Марсель розгромив Ренн, Монако втратив очки з Монпельє. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції

Ренн - Марсель 0:3

В 20 турі чемпіонату Франції Ренн вдома розгромно поступився одному з лідерів Марселю.

Відзначимо, що ще за рахунку 0:0 на 27-й хвилині гості не реалізували пенальті.

Фантастичний сейв здійснив кіпер господарів Томаш Кубек.

Один з лідерів першості Монако розписав нульову нічию з Монпельє.

Чемпіонат Франції

20-й тур

13 січня

Ренн - Марсель 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 35 Жермен, 0:2 - 45 Сансон, 0:3 - 82 Товен

На 27-й хвилині Товен (Марсель) не реалізував пенальті.

Діжон - Метц 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Тавареш, 1:1 - 89 Ру

Кан - Лілль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Пепе

Монпельє - Монако 0:0 (0:0)

Ніцца - Ам'єн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Леес-Мелу

Труа - Бордо 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 15 Лаборде

На 12-й хвилині Хауї (Труа) не реалізував пенальті.

Нагадаємо, що напередодні Генгам на виїзді завдав поразки Страсбуру. 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 19 16 2 1 58-15 50
  2 Монако 20 13 3 4 46-19 42
  3 Ліон 19 12 5 2 46-20 41
  4 Марсель 20 12 5 3 41-22 41
  5 Нант 19 10 3 6 18-18 33
  6 Ніцца 20 9 3 8 25-29 30
  7 Монпельє 20 6 9 5 17-13 27
  8 Генгам 19 7 5 7 21-24 26
+1 9 Діжон 20 7 4 9 29-34 25
-1 10 Ренн 20 7 4 9 24-29 25
  11 Страсбур 19 6 6 7 24-31 24
  12 Кан 20 7 3 10 12-22 24
+2 13 Бордо 20 6 5 9 23-29 23
+4 14 Лілль 20 6 4 10 18-30 22
-2 15 Ам'єн 20 6 3 11 16-22 21
-2 16 Труа 20 6 3 11 20-28 21
-1 17 Сент-Етьєн 19 5 5 9 18-33 20
-1 18 Тулуза 19 5 4 10 18-27 19
  19 Анже 19 3 9 7 21-29 18
  20 Метц 20 3 3 14 14-35 12

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