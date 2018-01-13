Марсель розгромив Ренн, Монако втратив очки з Монпельє. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції

Ренн - Марсель 0:3

В 20 турі чемпіонату Франції Ренн вдома розгромно поступився одному з лідерів Марселю.

Відзначимо, що ще за рахунку 0:0 на 27-й хвилині гості не реалізували пенальті.

Фантастичний сейв здійснив кіпер господарів Томаш Кубек.

Один з лідерів першості Монако розписав нульову нічию з Монпельє.

Чемпіонат Франції

20-й тур

13 січня

Ренн - Марсель 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 35 Жермен, 0:2 - 45 Сансон, 0:3 - 82 Товен

На 27-й хвилині Товен (Марсель) не реалізував пенальті.

Діжон - Метц 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Тавареш, 1:1 - 89 Ру

Кан - Лілль 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Пепе

Монпельє - Монако 0:0 (0:0)

Ніцца - Ам'єн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 66 Леес-Мелу

Труа - Бордо 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 15 Лаборде

На 12-й хвилині Хауї (Труа) не реалізував пенальті.

Нагадаємо, що напередодні Генгам на виїзді завдав поразки Страсбуру.