Марсель розгромив Ренн, Монако втратив очки з Монпельє. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції
|Ренн - Марсель 0:3
В 20 турі чемпіонату Франції Ренн вдома розгромно поступився одному з лідерів Марселю.
Відзначимо, що ще за рахунку 0:0 на 27-й хвилині гості не реалізували пенальті.
Фантастичний сейв здійснив кіпер господарів Томаш Кубек.
Один з лідерів першості Монако розписав нульову нічию з Монпельє.
Чемпіонат Франції
20-й тур
13 січня
Ренн - Марсель 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 35 Жермен, 0:2 - 45 Сансон, 0:3 - 82 Товен
На 27-й хвилині Товен (Марсель) не реалізував пенальті.
D20 - @staderennais_en vs. @OM_English - Final Whistle pic.twitter.com/MkKQRRrNEk— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) 13 січня 2018 р.
Діжон - Метц 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Тавареш, 1:1 - 89 Ру
Кан - Лілль 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 43 Пепе
Монпельє - Монако 0:0 (0:0)
Ніцца - Ам'єн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 66 Леес-Мелу
Труа - Бордо 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 15 Лаборде
На 12-й хвилині Хауї (Труа) не реалізував пенальті.
D20 - Full-time scores pic.twitter.com/oIL1m3Vx6f— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) 13 січня 2018 р.
Нагадаємо, що напередодні Генгам на виїзді завдав поразки Страсбуру.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|16
|2
|1
|58-15
|50
|2
|Монако
|20
|13
|3
|4
|46-19
|42
|3
|Ліон
|19
|12
|5
|2
|46-20
|41
|4
|Марсель
|20
|12
|5
|3
|41-22
|41
|5
|Нант
|19
|10
|3
|6
|18-18
|33
|6
|Ніцца
|20
|9
|3
|8
|25-29
|30
|7
|Монпельє
|20
|6
|9
|5
|17-13
|27
|8
|Генгам
|19
|7
|5
|7
|21-24
|26
|+1
|9
|Діжон
|20
|7
|4
|9
|29-34
|25
|-1
|10
|Ренн
|20
|7
|4
|9
|24-29
|25
|11
|Страсбур
|19
|6
|6
|7
|24-31
|24
|12
|Кан
|20
|7
|3
|10
|12-22
|24
|+2
|13
|Бордо
|20
|6
|5
|9
|23-29
|23
|+4
|14
|Лілль
|20
|6
|4
|10
|18-30
|22
|-2
|15
|Ам'єн
|20
|6
|3
|11
|16-22
|21
|-2
|16
|Труа
|20
|6
|3
|11
|20-28
|21
|-1
|17
|Сент-Етьєн
|19
|5
|5
|9
|18-33
|20
|-1
|18
|Тулуза
|19
|5
|4
|10
|18-27
|19
|19
|Анже
|19
|3
|9
|7
|21-29
|18
|20
|Метц
|20
|3
|3
|14
|14-35
|12
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