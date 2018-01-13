272 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 21:16
Вихованець київського Динамо дебютував за польський клуб
|Андрій Богданов
Новачок польської Арки український півзахисник Андрій Богданов провів дебютний матч за новий клуб.
Арка із Гдині провела товариський матч проти Медзі з Легніци, за яку виступає добре відомий в Україні Младен Бартулович.
Богданов вийшов у стартовому складі та був замінений у перерві.
Сам матч завершився з рахунком 2:1 на користь Арки. Богданов результативними діями не відзначився, проте, за інформацією польських ЗМІ, у відведений йому час діяв досить непогано – постійно старався перебувати в епіцентрі подій та навіть був близький до асисту.
Нагадаємо, що в січні цього року Богданов підписав контракт з поляками на півроку.
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