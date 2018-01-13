Вихованець київського Динамо дебютував за польський клуб

Андрій Богданов

Новачок польської Арки український півзахисник Андрій Богданов провів дебютний матч за новий клуб.

Арка із Гдині провела товариський матч проти Медзі з Легніци, за яку виступає добре відомий в Україні Младен Бартулович.

Богданов вийшов у стартовому складі та був замінений у перерві.

Сам матч завершився з рахунком 2:1 на користь Арки. Богданов результативними діями не відзначився, проте, за інформацією польських ЗМІ, у відведений йому час діяв досить непогано – постійно старався перебувати в епіцентрі подій та навіть був близький до асисту.

Нагадаємо, що в січні цього року Богданов підписав контракт з поляками на півроку.