Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
362 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
13.01.2018  21:43

Коноплянка не допоміг Шальке уникнути поразки в чемпіонаті Німеччини

Тімо Вернер забив переможний гол у ворота Шальке

В останньому матчі ігрового дня 18-го туру Бундесліги у грі лідерів Лейпциг вдома переміг Шальке (3:1).

Вінгер гостей Євген Коноплянка з'явився на полі на 82-й хвилині за рахунку 3:1 і не зміг допомогти гельзенкірхенцям.

Слід відзначити, що на 37-й хвилині господарі не реалізували пенальті.

Чемпіонат Німеччини

18 тур

13 січня

Лейпциг - Шальке 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Кейта, 1:1 - 55 Налдо, 2:1 - 69 Вернер, 3:1 - Брума

На 37-й хвилині Лейпциг не реалізував пенальті.

Нагадаємо, що Ганновер здійснив феєричний камбек у грі з Майнцом.

    І В Н П М О
  1 Баварія 17 13 2 2 37-11 41
+3 2 РБ Лейпциг 18 9 4 5 30-26 31
-1 3 Шальке 18 8 6 4 29-24 30
-1 4 Боруссія Д 17 8 4 5 39-24 28
-1 5 Байєр 17 7 7 3 34-23 28
  6 Боруссія М 17 8 4 5 27-28 28
+2 7 Аугсбург 18 7 6 5 28-23 27
-1 8 Гоффенгайм 18 7 6 5 28-23 27
-1 9 Айнтрахт Ф 18 7 6 5 21-19 27
+1 10 Ганновер 18 7 5 6 27-28 26
-1 11 Герта 18 6 6 6 26-26 24
+2 12 Штутгарт 18 6 2 10 14-21 20
  13 Фрайбург 18 4 8 6 18-32 20
-2 14 Вольфсбург 17 3 10 4 21-21 19
  15 Майнц 18 4 5 9 21-31 17
  16 Вердер 18 3 7 8 14-21 16
  17 Гамбург 18 4 3 11 15-26 15
  18 Кельн 17 1 3 13 10-32 6

Читай також
Шальке орендував нападника Ювентуса
У Коноплянки в Шальке з'явився конкурент на позиції півзахисника
Спортивний директор Шальке прокоментував ситуацію щодо переходу Коноплянки в Шахтар
Коноплянка не потрапив у основу Шальке на матч з Кельном
Шальке без Коноплянки обіграв Кельн в Кубку Німеччини. Інші матчі
Шальке без Коноплянки на полі врятувався від поразки від Айнтрахта. Інші матчі 17-го туру Бундесліги


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:37
Футбол. Валенсія перемогла Депортиво, Атлетико мінімально здолав Ейбар. Матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії
23:26
Футбол. Роман Санжар отримав приз найкращого тренера УПЛ 2017 року
22:53
Футбол. Кейн - найкращий бомбардир Тоттенгема в історії АПЛ. ВІДЕО
22:50
Футбол. Марсель розгромив Ренн, Монако втратив очки з Монпельє. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції
22:32
Футбол. Динамо продовжило контракт з півзахисником
22:16
Футбол. Хавбек Реала не вірить у чемпіонство вершкових
21:43
Футбол. Коноплянка не допоміг Шальке уникнути поразки в чемпіонаті Німеччини
21:30
Футбол. Челсі в більшості не зміг здолати Лестер. Тоттенгем розгромив Евертон. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Англії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!