Коноплянка не допоміг Шальке уникнути поразки в чемпіонаті Німеччини

Тімо Вернер забив переможний гол у ворота Шальке

В останньому матчі ігрового дня 18-го туру Бундесліги у грі лідерів Лейпциг вдома переміг Шальке (3:1).

Вінгер гостей Євген Коноплянка з'явився на полі на 82-й хвилині за рахунку 3:1 і не зміг допомогти гельзенкірхенцям.

Слід відзначити, що на 37-й хвилині господарі не реалізували пенальті.

Чемпіонат Німеччини

18 тур

13 січня

Лейпциг - Шальке 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Кейта, 1:1 - 55 Налдо, 2:1 - 69 Вернер, 3:1 - Брума

На 37-й хвилині Лейпциг не реалізував пенальті.

Нагадаємо, що Ганновер здійснив феєричний камбек у грі з Майнцом.