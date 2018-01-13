362 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 21:43
Коноплянка не допоміг Шальке уникнути поразки в чемпіонаті Німеччини
|Тімо Вернер забив переможний гол у ворота Шальке
В останньому матчі ігрового дня 18-го туру Бундесліги у грі лідерів Лейпциг вдома переміг Шальке (3:1).
Вінгер гостей Євген Коноплянка з'явився на полі на 82-й хвилині за рахунку 3:1 і не зміг допомогти гельзенкірхенцям.
Слід відзначити, що на 37-й хвилині господарі не реалізували пенальті.
Чемпіонат Німеччини
18 тур
13 січня
Лейпциг - Шальке 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - Кейта, 1:1 - 55 Налдо, 2:1 - 69 Вернер, 3:1 - Брума
На 37-й хвилині Лейпциг не реалізував пенальті.
Нагадаємо, що Ганновер здійснив феєричний камбек у грі з Майнцом.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|17
|13
|2
|2
|37-11
|41
|+3
|2
|РБ Лейпциг
|18
|9
|4
|5
|30-26
|31
|-1
|3
|Шальке
|18
|8
|6
|4
|29-24
|30
|-1
|4
|Боруссія Д
|17
|8
|4
|5
|39-24
|28
|-1
|5
|Байєр
|17
|7
|7
|3
|34-23
|28
|6
|Боруссія М
|17
|8
|4
|5
|27-28
|28
|+2
|7
|Аугсбург
|18
|7
|6
|5
|28-23
|27
|-1
|8
|Гоффенгайм
|18
|7
|6
|5
|28-23
|27
|-1
|9
|Айнтрахт Ф
|18
|7
|6
|5
|21-19
|27
|+1
|10
|Ганновер
|18
|7
|5
|6
|27-28
|26
|-1
|11
|Герта
|18
|6
|6
|6
|26-26
|24
|+2
|12
|Штутгарт
|18
|6
|2
|10
|14-21
|20
|13
|Фрайбург
|18
|4
|8
|6
|18-32
|20
|-2
|14
|Вольфсбург
|17
|3
|10
|4
|21-21
|19
|15
|Майнц
|18
|4
|5
|9
|21-31
|17
|16
|Вердер
|18
|3
|7
|8
|14-21
|16
|17
|Гамбург
|18
|4
|3
|11
|15-26
|15
|18
|Кельн
|17
|1
|3
|13
|10-32
|6
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