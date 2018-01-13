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13.01.2018  22:16

Хавбек Реала не вірить у чемпіонство вершкових

Каземіро / ua-football

Півзахисник Реала Каземіро визнав, що завдання виграти чемпіонат є майже неможливим для мадридського клубу.

Про це сказав сам гравець.

"Ми боролися, ми робили все, але не могли забити голи, в той час як Вільярреал мав дві або три нагоди і забив гол. Ось як це сталося", - зауважив хавбек.

"Ми всі шоковані цією поразкою. Ми втратили важливі очки і засмучені, але це футбол, і якщо ти не забиваєш", - продовжив 14-й номер вершкових.

"У житті немає нічого неможливого, але виграти чемпіонат в цьому сезоні практично неможливо. Повинні тепер просто перемагати, думаючи про кожну гру саму по собі", - цитує Каземіро ua-football.

Нагадаємо, що в 19 турі Реал сенсаційно поступився жовтій субмарині.
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