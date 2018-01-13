308 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.01.2018 22:32
Динамо продовжило контракт з півзахисником
|Микола Морозюк / ФК Динамо Київ
Хавбек київского Динамо продовжив контракт з клубом.
29-річний футболіст продовжив контракт на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
Відзначимо, що в цьому сезоні Морозюк зіграв 25 матчів за Динамо, забив чотири голи і віддав дев'ять гольових пасів.
Морозюк грає в київському клубі з 2015 року, повернувшись з Металурга Д.
Микола МОРОЗЮК продовжив контракт із київським «Динамо»!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 13 січня 2018 р.
Термін дії нової угоди - три роки. pic.twitter.com/iqyyAFjSrp
Нагадаємо, що Динамо продовжило контракти з молодими вихованцями клубу.
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