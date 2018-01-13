Динамо продовжило контракт з півзахисником

Микола Морозюк / ФК Динамо Київ

Хавбек київского Динамо продовжив контракт з клубом.

29-річний футболіст продовжив контракт на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що в цьому сезоні Морозюк зіграв 25 матчів за Динамо, забив чотири голи і віддав дев'ять гольових пасів.

Морозюк грає в київському клубі з 2015 року, повернувшись з Металурга Д.

Микола МОРОЗЮК продовжив контракт із київським «Динамо»!



Термін дії нової угоди - три роки. pic.twitter.com/iqyyAFjSrp — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 13 січня 2018 р.

Нагадаємо, що Динамо продовжило контракти з молодими вихованцями клубу.

Також у Динамо повернувся капітан збірної України.