Барселона в результативному поєдинку виграла у Реал Сосьєдаду. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії

14 січня продовжується 19-й тур чемпіонату Іспанії.

Так, Сельта на виїзді розібралася із Леванте - 1:0. Єдиний гол у матчі було забито у першому таймі.

Команда з Віго піднялася на 10-у сходинку у турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії

19-й тур

14 січня

Леванте - Сельта - 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Сісто.

Алавес – Севілья 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 52 Ману Гарсія.

Еспаньол – Атлетик 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 29 Морено, 1:1 – 35 Іньякі Вільямс.

Реал Сосьєдад – Барселона 2:4 (2:1, 0:3)

Голи: 1:0 – 11 Вілліан Жозе, 2:0 – 34 Хуанмі, 2:1 – 39 Пауліньо, 2:2 – 50 Суарес, 2:3 – 71 Суарес, 2:4 – 85 Мессі.

№ І В Н П М О 1 Барселона 19 16 3 0 52-9 51 2 Атлетико 19 12 6 1 28-8 42 3 Валенсія 19 12 4 3 40-19 40 4 Реал 18 9 5 4 32-17 32 +1 5 Вільяреал 19 9 4 6 26-21 31 -1 6 Севілья 19 9 2 8 23-28 29 7 Ейбар 19 8 3 8 24-31 27 +3 8 Хетафе 19 7 5 7 23-18 26 +4 9 Жирона 19 7 5 7 28-28 26 +5 10 Сельта 19 7 4 8 33-27 25 -3 11 Атлетик 19 6 7 6 21-20 25 -3 12 Леганес 17 7 3 7 13-14 24 -3 13 Бетіс 18 7 3 8 30-34 24 14 Еспаньол 19 6 6 7 16-22 24 -3 15 Реал Сосьєдад 19 6 5 8 33-34 23 16 Леванте 19 3 9 7 15-26 18 +1 17 Алавес 19 6 0 13 14-27 18 -1 18 Депортиво 19 4 4 11 21-37 16 19 Малага 19 3 2 14 13-33 11 20 Лас-Пальмас 19 3 2 14 14-46 11

Раніше повідомлялося, що Реал несподівано поступився вдома Вільярреалу, а в іншому матчі туру Валенсія здобула перемогу над Депортиво.