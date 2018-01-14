Барселона в результативному поєдинку виграла у Реал Сосьєдаду. Інші матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії
14 січня продовжується 19-й тур чемпіонату Іспанії.
Так, Сельта на виїзді розібралася із Леванте - 1:0. Єдиний гол у матчі було забито у першому таймі.
Команда з Віго піднялася на 10-у сходинку у турнірній таблиці.
¡FINAL! ¡Victoria celeste con gol de #Sisto! #LevanteCelta pic.twitter.com/Jb12mr2XVU— RC Celta (@RCCelta) 14 січня 2018 р.
Чемпіонат Іспанії
19-й тур
14 січня
Леванте - Сельта - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 37 Сісто.
Алавес – Севілья 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 52 Ману Гарсія.
Еспаньол – Атлетик 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 – 29 Морено, 1:1 – 35 Іньякі Вільямс.
Реал Сосьєдад – Барселона 2:4 (2:1, 0:3)
Голи: 1:0 – 11 Вілліан Жозе, 2:0 – 34 Хуанмі, 2:1 – 39 Пауліньо, 2:2 – 50 Суарес, 2:3 – 71 Суарес, 2:4 – 85 Мессі.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|16
|3
|0
|52-9
|51
|2
|Атлетико
|19
|12
|6
|1
|28-8
|42
|3
|Валенсія
|19
|12
|4
|3
|40-19
|40
|4
|Реал
|18
|9
|5
|4
|32-17
|32
|+1
|5
|Вільяреал
|19
|9
|4
|6
|26-21
|31
|-1
|6
|Севілья
|19
|9
|2
|8
|23-28
|29
|7
|Ейбар
|19
|8
|3
|8
|24-31
|27
|+3
|8
|Хетафе
|19
|7
|5
|7
|23-18
|26
|+4
|9
|Жирона
|19
|7
|5
|7
|28-28
|26
|+5
|10
|Сельта
|19
|7
|4
|8
|33-27
|25
|-3
|11
|Атлетик
|19
|6
|7
|6
|21-20
|25
|-3
|12
|Леганес
|17
|7
|3
|7
|13-14
|24
|-3
|13
|Бетіс
|18
|7
|3
|8
|30-34
|24
|14
|Еспаньол
|19
|6
|6
|7
|16-22
|24
|-3
|15
|Реал Сосьєдад
|19
|6
|5
|8
|33-34
|23
|16
|Леванте
|19
|3
|9
|7
|15-26
|18
|+1
|17
|Алавес
|19
|6
|0
|13
|14-27
|18
|-1
|18
|Депортиво
|19
|4
|4
|11
|21-37
|16
|19
|Малага
|19
|3
|2
|14
|13-33
|11
|20
|Лас-Пальмас
|19
|3
|2
|14
|14-46
|11
Раніше повідомлялося, що Реал несподівано поступився вдома Вільярреалу, а в іншому матчі туру Валенсія здобула перемогу над Депортиво.
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