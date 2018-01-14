183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 17:16
Український захисник не полетів на збори з Ягеллонією
|Дмитро Хомченовський
Півзахисник Ягеллонії Дмитро Хомченовський не поїхав на перший збір своєї команди до турецького Белеку.
Про це пише сайт клубу.
Відзначимо, що екс-півзахисник Карпат Редван Мемешев відправився в складі Ягеллонії на збори.
Раніше була інформація, що Хомченовський може перебратися в Азербайджан.
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