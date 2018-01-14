Український захисник не полетів на збори з Ягеллонією

Дмитро Хомченовський

Півзахисник Ягеллонії Дмитро Хомченовський не поїхав на перший збір своєї команди до турецького Белеку.

Про це пише сайт клубу.

Відзначимо, що екс-півзахисник Карпат Редван Мемешев відправився в складі Ягеллонії на збори.

Раніше була інформація, що Хомченовський може перебратися в Азербайджан.