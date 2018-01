Зінченко залишився в запасі на матч з Ліверпулем

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко почне матч з Ліверпулем в запасі.

Матч відбудеться 14-го січня, початок зустрічі - 18.00.

Today's #LFC team news... @VirgilvDijk is ruled out due to a tight hamstring. pic.twitter.com/wtCnOBCwyZ