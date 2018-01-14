Зінченко залишився в запасі на матч з Ліверпулем

Олександр Зінченко

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко почне матч з Ліверпулем в запасі.

Матч відбудеться 14-го січня, початок зустрічі - 18.00.

Як відомо, раніше українець п'ять разів з'являвся в складі "городян" в сезоні.

Нагадаємо, Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубка ліги за версією WhoScored.