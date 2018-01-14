185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 17:39
Зінченко залишився в запасі на матч з Ліверпулем
|Олександр Зінченко
Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко почне матч з Ліверпулем в запасі.
Матч відбудеться 14-го січня, початок зустрічі - 18.00.
Today's #LFC team news... @VirgilvDijk is ruled out due to a tight hamstring. pic.twitter.com/wtCnOBCwyZ— Liverpool FC (@LFC) 14 січня 2018 р.
Як відомо, раніше українець п'ять разів з'являвся в складі "городян" в сезоні.
Нагадаємо, Зінченко потрапив до збірної перших півфіналів Кубка ліги за версією WhoScored.
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