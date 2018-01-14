Півзахисник Динамо переніс операцію на пахових кільцях

Віктор Циганков

Півзахисник Динамо Віктор Циганков в кінці грудня переніс операцію на пахових кільцях.

Операція пройшла успішно, однак на першому тренувальному зборі 20-річний футболіст буде займатися переважно індивідуальною роботою.

Очікується, що на другому зборі Циганков повноцінно працюватиме в загальній групі і буде готуватися до старту весняної частини сезону, пише "Динамомания".

Раніше повідомлялося, Циганков - найкращий молодий футболіст України в листопаді.