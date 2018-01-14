544 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 17:53
Півзахисник Динамо переніс операцію на пахових кільцях
|Віктор Циганков
Півзахисник Динамо Віктор Циганков в кінці грудня переніс операцію на пахових кільцях.
Операція пройшла успішно, однак на першому тренувальному зборі 20-річний футболіст буде займатися переважно індивідуальною роботою.
Очікується, що на другому зборі Циганков повноцінно працюватиме в загальній групі і буде готуватися до старту весняної частини сезону, пише "Динамомания".
Раніше повідомлялося, Циганков - найкращий молодий футболіст України в листопаді.
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