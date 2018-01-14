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14.01.2018  18:13

Арсенал програв Борнмуту. Матчі 23-го туру чемпіонату Англії

ФК Арсенал

В 23-му турі англійського чемпіонату лондонський Арсенал поступився на виїзді Борнмуту.

Чемпіонат Англії

23 тур

14 січня

Борнмут – Арсенал 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 0:1 – 52 Бельєрін, 1:1 – 70 Вілсон, 2:1 – 74 Айб.

Ліверпуль - Манчестер Сіті 18:00
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