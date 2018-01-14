144 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 18:13
Арсенал програв Борнмуту. Матчі 23-го туру чемпіонату Англії
|ФК Арсенал
В 23-му турі англійського чемпіонату лондонський Арсенал поступився на виїзді Борнмуту.
Чемпіонат Англії
23 тур
14 січня
Борнмут – Арсенал 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 0:1 – 52 Бельєрін, 1:1 – 70 Вілсон, 2:1 – 74 Айб.
😤#AFCBvAFC pic.twitter.com/DHovrcSmK0— Arsenal FC (@Arsenal) 14 січня 2018 р.
Ліверпуль - Манчестер Сіті 18:00
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