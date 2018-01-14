399 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 18:32
Ярмоленко вийде в старті Боруссії на матч з Вольфсбургом
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі на матч чемпіонату з Вольфсбургом.
Гра відбудеться 14-го січня, початок - о 19.00.
BVB: Bürki, Sancho, Yarmolenko, Götze, Isak, Toljan, Kagawa, Sokratis, Piszczek, Weigl, Toprak #bvbwob pic.twitter.com/LdeRUylH5V— Borussia Dortmund (@BVB) 14 січня 2018 р.
Як відомо, у поточному сезоні український хавбек провів 23 матчі в складі Боруссії, в яких забив 6 голів і зробив 6 гольових передач.
Нагадаємо, раніше фейл Ярмоленка потрапив до топ-5 найкурйозніших промахів у Бундеслізі.
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