Ярмоленко вийде в старті Боруссії на матч з Вольфсбургом

Андрій Ярмоленко

Півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі на матч чемпіонату з Вольфсбургом.

Гра відбудеться 14-го січня, початок - о 19.00.

Як відомо, у поточному сезоні український хавбек провів 23 матчі в складі Боруссії, в яких забив 6 голів і зробив 6 гольових передач.

Нагадаємо, раніше фейл Ярмоленка потрапив до топ-5 найкурйозніших промахів у Бундеслізі.