Шахтар повернув захисника із оренди в Зорі

Дмитро Гречишкін

Півзахисник Шахтаря Дмитро Гречишкін повернувся в донецький клуб з оренди в Зорі.

26-річний гравець відправиться на тренувальний збір в Туреччині разом з Шахтарем, пише сайт команди.

Як відомо, його контракт з гірниками закінчується цього літа.

У поточному сезоні українець провів 22 матчі в складі Зорі, в яких забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що нападник Шахтаря зацікавив іменитий італійський клуб.

Також була інформація, що у послугах гравця Шахтаря зацікавлений Жозе Моуріньо.