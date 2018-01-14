373 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 18:44
Шахтар повернув захисника із оренди в Зорі
|Дмитро Гречишкін
Півзахисник Шахтаря Дмитро Гречишкін повернувся в донецький клуб з оренди в Зорі.
26-річний гравець відправиться на тренувальний збір в Туреччині разом з Шахтарем, пише сайт команди.
Дмитрий Гречишкин вернулся в «Шахтер».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 14 січня 2018 р.
Узнайте подробности: https://t.co/Ir9hKFP14Z pic.twitter.com/gJFxW5M8Mv
Як відомо, його контракт з гірниками закінчується цього літа.
У поточному сезоні українець провів 22 матчі в складі Зорі, в яких забив 3 голи.
Раніше повідомлялося, що нападник Шахтаря зацікавив іменитий італійський клуб.
Також була інформація, що у послугах гравця Шахтаря зацікавлений Жозе Моуріньо.
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