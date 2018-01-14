423 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 18:58
Гол екс-динамівця не допоміг Боруссії М в матчі з Кельном. Поєдинки 18-го туру чемпіонату Німеччини
|ФК Кельн
Кельн виграв у Боруссії М в матчі 18-го туру чемпіонату Німеччини.
Відзначимо, що у складі гостей єдиний гол забив екс-динамівець Раффаель.
Чемпіонат Німеччини
18 тур
14 січня
Кельн – Боруссія М 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 34 Соренсен, 1:1 – 69 Раффаель, 2:1 – 90 Теродде.
Ohne Worte. #KOEBMG pic.twitter.com/knDUNwBnjI— Borussia (@borussia) 14 січня 2018 р.
Боруссія Д - Вольфсбург 19:00
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