Боруссія вивела зі складу зіркового партнера Ярмоленка через його поведінку

П'єр-Емерік Обамеянг

Форвард дортмундської Боруссії П'єр-Емерік Обамеянг пропускає матч Бундесліги проти Вольфсбурга.

28-річний нападник був виведений зі складу команди через дисциплінарні причини. Деталі того, що сталося клуб не уточнює.

Відзначимо, що нападник вже піддався такому покаранню в цьому сезоні. Раніше клуб покарав гравця за відвідування нічного клубу в Барселоні перед матчем проти Штуттгарта.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг тролить українця Ярмоленка.