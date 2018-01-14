743 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 19:18
Боруссія вивела зі складу зіркового партнера Ярмоленка через його поведінку
|П'єр-Емерік Обамеянг
Форвард дортмундської Боруссії П'єр-Емерік Обамеянг пропускає матч Бундесліги проти Вольфсбурга.
28-річний нападник був виведений зі складу команди через дисциплінарні причини. Деталі того, що сталося клуб не уточнює.
.@Aubameyang7 steht aus disziplinarischen Gründen nicht im Kader. #bvbwob pic.twitter.com/bPED0Oh20A— Borussia Dortmund (@BVB) 14 січня 2018 р.
Відзначимо, що нападник вже піддався такому покаранню в цьому сезоні. Раніше клуб покарав гравця за відвідування нічного клубу в Барселоні перед матчем проти Штуттгарта.
Раніше повідомлялося, що Обамеянг тролить українця Ярмоленка.
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