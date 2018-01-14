154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 19:33
Півзахисник Олександрії хоче залишити клуб
|Василь Грицук
Півзахисник Олександрії Василь Грицук хоче покинути команду.
Про це розповів наставник клубу Володимир Шаран.
"Грицук залишається під питанням - він хоче виступати за сильніший клуб в іншому чемпіонаті", - сказав тренер.
"Якщо по ньому у нас будуть якісь пропозиції, то ми їх розглянемо, так як у Грицука контракт з клубом ще на півтора року", - цитує Шарана Sport Arena.
Раніше повідомлялося, що Олександрія перегляне трьох легіонерів на зборах.
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