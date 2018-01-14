Півзахисник Олександрії хоче залишити клуб

Василь Грицук

Півзахисник Олександрії Василь Грицук хоче покинути команду.

Про це розповів наставник клубу Володимир Шаран.

"Грицук залишається під питанням - він хоче виступати за сильніший клуб в іншому чемпіонаті", - сказав тренер.

"Якщо по ньому у нас будуть якісь пропозиції, то ми їх розглянемо, так як у Грицука контракт з клубом ще на півтора року", - цитує Шарана Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що Олександрія перегляне трьох легіонерів на зборах.