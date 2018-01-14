Сент-Етьєн виграв у Тулузи, Нант поступився ПСЖ. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції

ФК Сент-Етьєн

Сент-Етьєн в матчі 20-го туру Ліги 1 на своєму полі виграв у Тулузи з рахунком 2:0.

Чемпіонат Франції

20-й тур

13 січня

Сент-Етьєн – Тулуза 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 45, пенальті Берич, 2:0 – 86 Ель-Хаджи.

Ліон – Анже 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 14, пенальті Токо-Екамбі, 1:1 – 47 Фекір.

Нант – ПСЖ 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 12 Ді Марія.