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14.01.2018  23:55

Сент-Етьєн виграв у Тулузи, Нант поступився ПСЖ. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції

ФК Сент-Етьєн

Сент-Етьєн в матчі 20-го туру Ліги 1 на своєму полі виграв у Тулузи з рахунком 2:0.

Чемпіонат Франції

20-й тур

13 січня

Сент-Етьєн – Тулуза 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 45, пенальті Берич, 2:0 – 86 Ель-Хаджи.

Ліон – Анже 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 14, пенальті Токо-Екамбі, 1:1 – 47 Фекір.

Нант – ПСЖ 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 12 Ді Марія.

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 20 17 2 1 59-15 53
  2 Монако 20 13 3 4 46-19 42
  3 Ліон 20 12 6 2 47-21 42
  4 Марсель 20 12 5 3 41-22 41
  5 Нант 20 10 3 7 18-19 33
  6 Ніцца 20 9 3 8 25-29 30
+1 7 Генгам 20 8 5 7 23-24 29
-1 8 Монпельє 20 6 9 5 17-13 27
+1 9 Діжон 20 7 4 9 29-34 25
-1 10 Ренн 20 7 4 9 24-29 25
  11 Страсбур 20 6 6 8 24-33 24
  12 Кан 20 7 3 10 12-22 24
+2 13 Бордо 20 6 5 9 23-29 23
+2 14 Сент-Етьєн 20 6 5 9 20-33 23
+3 15 Лілль 20 6 4 10 18-30 22
-3 16 Ам'єн 20 6 3 11 16-22 21
-3 17 Труа 20 6 3 11 20-28 21
+1 18 Анже 20 3 10 7 22-30 19
-2 19 Тулуза 20 5 4 11 18-29 19
  20 Метц 20 3 3 14 14-35 12
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