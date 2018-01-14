113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 23:55
Сент-Етьєн виграв у Тулузи, Нант поступився ПСЖ. Матчі 20-го туру чемпіонату Франції
|ФК Сент-Етьєн
Сент-Етьєн в матчі 20-го туру Ліги 1 на своєму полі виграв у Тулузи з рахунком 2:0.
Чемпіонат Франції
20-й тур
13 січня
Сент-Етьєн – Тулуза 2:0 (1:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 45, пенальті Берич, 2:0 – 86 Ель-Хаджи.
Les stats d'#OLSCO pic.twitter.com/2LiZTgjuGT— Olympique Lyonnais (@OL) 14 січня 2018 р.
Ліон – Анже 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 14, пенальті Токо-Екамбі, 1:1 – 47 Фекір.
C'est terminé à La Beaujoire avec cette courte victoire contre un très bon @FCNantes #FCNPSG@FCNantes 0 - 1 @PSG_inside— PSG Officiel (@PSG_inside) 14 січня 2018 р.
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/nx8tUYPHr0
Нант – ПСЖ 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 12 Ді Марія.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|17
|2
|1
|59-15
|53
|2
|Монако
|20
|13
|3
|4
|46-19
|42
|3
|Ліон
|20
|12
|6
|2
|47-21
|42
|4
|Марсель
|20
|12
|5
|3
|41-22
|41
|5
|Нант
|20
|10
|3
|7
|18-19
|33
|6
|Ніцца
|20
|9
|3
|8
|25-29
|30
|+1
|7
|Генгам
|20
|8
|5
|7
|23-24
|29
|-1
|8
|Монпельє
|20
|6
|9
|5
|17-13
|27
|+1
|9
|Діжон
|20
|7
|4
|9
|29-34
|25
|-1
|10
|Ренн
|20
|7
|4
|9
|24-29
|25
|11
|Страсбур
|20
|6
|6
|8
|24-33
|24
|12
|Кан
|20
|7
|3
|10
|12-22
|24
|+2
|13
|Бордо
|20
|6
|5
|9
|23-29
|23
|+2
|14
|Сент-Етьєн
|20
|6
|5
|9
|20-33
|23
|+3
|15
|Лілль
|20
|6
|4
|10
|18-30
|22
|-3
|16
|Ам'єн
|20
|6
|3
|11
|16-22
|21
|-3
|17
|Труа
|20
|6
|3
|11
|20-28
|21
|+1
|18
|Анже
|20
|3
|10
|7
|22-30
|19
|-2
|19
|Тулуза
|20
|5
|4
|11
|18-29
|19
|20
|Метц
|20
|3
|3
|14
|14-35
|12
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