414 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 21:40
Нападник Динамо не коментує інформацію про свій переїзд до Туреччини
|Артем Кравець
Артем Кравець не коментує інформацію про свій переїзд до Туреччини.
Як відомо, у послугах футболіста зацікавлений Кайсеріспор.
"Поки я не готовий нічого коментувати", - цитує Кравця "Команда №1".
Як відомо, напередодні Динамо вирушило на закордонний збір до Іспанії без Артема Кравця.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua