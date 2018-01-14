Нападник Динамо не коментує інформацію про свій переїзд до Туреччини

Артем Кравець

Артем Кравець не коментує інформацію про свій переїзд до Туреччини.

Як відомо, у послугах футболіста зацікавлений Кайсеріспор.

"Поки я не готовий нічого коментувати", - цитує Кравця "Команда №1".

Як відомо, напередодні Динамо вирушило на закордонний збір до Іспанії без Артема Кравця.