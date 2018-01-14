509 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.01.2018 22:46
Ярмоленко в матчі з Вольфсбургом змарнував два чудові моменти. ВІДЕО
|Андрій Ярмоленко
Дортмундська Боруссія у 18-му турі Бундесліги не змогла виграти у Вольфсбурга - 0:0.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко мав дві чудові нагоди забити гол, проте не зміг їх використати.
У першому таймі він не зумів замкнути простріл з правого флангу:
А в другому - з правої пробив дуже високо:
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко феєрить на тренуванні Боруссії.
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