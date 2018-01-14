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14.01.2018  22:46

Ярмоленко в матчі з Вольфсбургом змарнував два чудові моменти. ВІДЕО

Андрій Ярмоленко

Дортмундська Боруссія у 18-му турі Бундесліги не змогла виграти у Вольфсбурга - 0:0.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко мав дві чудові нагоди забити гол, проте не зміг їх використати.

У першому таймі він не зумів замкнути простріл з правого флангу:

А в другому - з правої пробив дуже високо:

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко феєрить на тренуванні Боруссії.
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