Ярмоленко в матчі з Вольфсбургом змарнував два чудові моменти. ВІДЕО

Андрій Ярмоленко

Дортмундська Боруссія у 18-му турі Бундесліги не змогла виграти у Вольфсбурга - 0:0.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко мав дві чудові нагоди забити гол, проте не зміг їх використати.

У першому таймі він не зумів замкнути простріл з правого флангу:

А в другому - з правої пробив дуже високо:

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко феєрить на тренуванні Боруссії.