Бразильський клуб цікавиться нападником Шахтаря
|Факундо Феррейра
Греміо зацікавлений в підписанні форварда Шахтаря Факундо Феррейри.
Про це повідомляє Gauchazh.clicrbs.com.br.
Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником гірників в січневе трансферне вікно, підписавши попередню угоду про перехід в липні.
Справа в тому, що у Феррейри 30-го червня нинішнього року закінчується контракт з Шахтарем, а нова угода поки сторонами узгоджена і підписана не була, чим і хоче скористатися Греміо, оформивши перехід аргентинця на правах вільного агента.
У Шахтар Факундо Феррейра перейшов з Велеса в 2013 році за 7 мільйонів євро.
У поточному розіграші УПЛ форвард є найкращим бомбардиром турніру, провівши 19 матчів і відзначившись 13 голами і 3 гольовими передачами, пише shahta.org.
Раніше повідомлялося, що Феррейра зацікавив іменитий італійський клуб.
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua