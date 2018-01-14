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14.01.2018  23:16

Бразильський клуб цікавиться нападником Шахтаря

Факундо Феррейра

Греміо зацікавлений в підписанні форварда Шахтаря Факундо Феррейри.

Про це повідомляє Gauchazh.clicrbs.com.br.

Бразильський клуб хоче домовитися з аргентинським нападником гірників в січневе трансферне вікно, підписавши попередню угоду про перехід в липні.

Справа в тому, що у Феррейри 30-го червня нинішнього року закінчується контракт з Шахтарем, а нова угода поки сторонами узгоджена і підписана не була, чим і хоче скористатися Греміо, оформивши перехід аргентинця на правах вільного агента.

У Шахтар Факундо Феррейра перейшов з Велеса в 2013 році за 7 мільйонів євро.

У поточному розіграші УПЛ форвард є найкращим бомбардиром турніру, провівши 19 матчів і відзначившись 13 голами і 3 гольовими передачами, пише shahta.org.

Раніше повідомлялося, що Феррейра зацікавив іменитий італійський клуб.
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