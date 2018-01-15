Кайсеріспор представив Кравця

Артем Кравець / Твіттер

Кайсеріспор офіційно представив екс-форварда Динамо Артема Кравця.

Нагадаємо, Кравець підписав контракт з клубом на 3,5 роки.

Раніше повідомлялося, що Кравець попрощався з київським клубом.