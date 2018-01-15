726 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 16:51
Кайсеріспор представив Кравця
|Артем Кравець / Твіттер
Кайсеріспор офіційно представив екс-форварда Динамо Артема Кравця.
Нагадаємо, Кравець підписав контракт з клубом на 3,5 роки.
📌#ArtemKravets Kayserisporumuzda— Kayserispor (@KayserisporFK) 15 січня 2018 р.
Kayserisporumuz Dinamo Kiev ve Ukrayna Milli Takımı’nın santraforu Artem Kravets ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
➡️ https://t.co/xsdfqRAVan#Kayserispor pic.twitter.com/6RBMDhTki5
Раніше повідомлялося, що Кравець попрощався з київським клубом.
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