267 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 17:31
Український гравець може працевлаштуватися в Білорусі
|Дмитро Юсов
Півзахисник Дмитро Юсов прибув на перегляд в розташування Торпедо БелАЗ.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Разом з Юсовим тренерський штаб клубу з Жодіно перегляне також латвійського гравця Євгєнія Козачка.
Як відомо, останнім клубом Юсова був білоруський Слуцк.
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