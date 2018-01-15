Український гравець може працевлаштуватися в Білорусі

Дмитро Юсов

Півзахисник Дмитро Юсов прибув на перегляд в розташування Торпедо БелАЗ.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Разом з Юсовим тренерський штаб клубу з Жодіно перегляне також латвійського гравця Євгєнія Козачка.

Як відомо, останнім клубом Юсова був білоруський Слуцк.