986 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 17:47
Сталь повернула форварда Динамо
|Олексій Щебетун
Нападник Олексій Щебетун, який першу частину сезону провів у Сталі, повертається в київське Динамо.
20-річний гравець не зміг закріпитися в основному складі команди.
В активі Щебетуна всього 5 матчів за першу команду, за дубль він провів 16 матчів і забив 1 гол, пише UA-Footbal.
Як відомо, Сталь орендувала Щебетура в липні 2017-го року.
Також повідомлялося, що Сталь підписала колишнього півзахисника збірної України.
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