Сталь повернула форварда Динамо

Олексій Щебетун

Нападник Олексій Щебетун, який першу частину сезону провів у Сталі, повертається в київське Динамо.

20-річний гравець не зміг закріпитися в основному складі команди.

В активі Щебетуна всього 5 матчів за першу команду, за дубль він провів 16 матчів і забив 1 гол, пише UA-Footbal.

Як відомо, Сталь орендувала Щебетура в липні 2017-го року.

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