Екс-гравець Динамо у зриві свого переходу в польський клуб звинувачує медиків

Валерій Федорчук

Польські медики непрофесійно підійшли до справи у випадку з медоглядом Валерія Федорчука в Сандеції.

Про це заявив сам футболіст.

"При медогляді в Польщі був висновок лікарів, що у мене немає передньої хрестоподібної зв'язки. Я був впевнений, що це помилка, і попросив уважніше поставитися до медогляду. Як так, раніше вона була, а зараз кудись пропала?", - сказав він.

"Однак польські медики не захотіли професійно поставитися до своєї справи. У підсумку я відправився в Німеччину, щоб пройти медогляд і необхідні тести у лікаря Айхорна, який підтвердив, що все на місці, коліно теж і ніяких проблем немає", зазначив футболіст.

За словами футболіста, його рано ховають в пресі - і у вітчизняній в тому числі.

"Думаю, моя гра у Вересі підтвердила, що я в хороших кондиціях. Можливо, я ще скажу спасибі, що цей контракт зірвався", - цитує Федорчука "Команда №1".

Нагадаємо, що Федорчук входить до списку найкращих 10-ти українських вільних агентів.