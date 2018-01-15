Тренерський штаб збірної України (U-17) назвав склад на підготовку до Євро-2018

Юнацька збірна України / ФФУ

Юнацька збірна України, складена з гравців 2001 року народження, взимку готуватиметься до виступу в еліт-раунді Євро-2018.

Спочатку команда U-17 збереться на навчально-тренувальний збір, який розпочнеться 16 січня і передуватиме Кубку Розвитку, пише ФФУ.

Турнір традиційно прийматиме Мінськ: матчі заплановані на 21-28 січня. Крім України змагатимуться ще 11 збірних. Підопічні Олега Кузнецова на груповій стадії турніру зіграють з Молдовою (22-го січня), Казахстаном (23-го) і Грузією (25-го). Поєдинки плей-офф відбудуться 26-го, 27-го та 28-го січня.

Головний тренер української збірної Олег Кузнецов викликав 19 футболістів:

Воротарі: Валентин Горох (УФК "Карпати", Львів), Руслан Нещерет ("Динамо", Київ)

Захисники: Алан Ауссі ("Шахтар", Донецьк), Микола Ярош, Крістіан Біловар, Данило Хондак (усі — "Динамо", Київ), Артем Данилюк, Владислав Мудрик (обидва – УФК-"Карпати", Львів)

Півзахисники: Артем Шулянський, Ярослав Надольський, Роман Бодня, Вікентій Волошин (усі — "Динамо", Київ), Іван Желізко ("Карпати", Львів), Денис Підручний ("Зміна-Оболонь", Київ)

Нападники: Іван Дероган, Максим Завгородній (обидва — "Динамо", Київ), Данило Сікан, Вадим Мельнійчук (УФК-"Карпати", Львів), Віталій Варяник ("Металург", Запоріжжя).

Ще один етап підготовки запланований з 17-го по 23-те лютого. Під час нього збірна України зіграє два товариські матчі з однолітками з Ізраїлю.

Нагадаємо, підопічні Олега Кузнецова готуватимуться до еліт-раунду Євро 2017/18. Згідно з жеребкуванням, "синьо-жовті" потрапили до Групи 1, де змагатимуться з Сербією, Іспанією та Чехією. Матчі відбудуться 21, 24 та 27 березня 2018 року у Чехії.

Раніше повідомлялося, що Україна (U-17) поступилася Ірландії, але вийшла в еліт-раунд відбору Євро-2019.