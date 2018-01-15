219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 19:13
Зірковий новачок Челсі може дебютувати вже цього тижня
|Росс Барклі
Новачок Челсі Рос Барклі може дебютувати за клуб вже у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Норвіча.
Про це заявив наставник Челсі Антоніо Конте.
"Барклі дуже добре працює. Він може розпочати матч проти Норвіча на лаві запасних і потім взяти участь в грі", - зазначив італієць.
"Безсумнівно, це дуже гарне придбання для нас, оскільки він є молодим гравцем з великим потенціалом", - цитує Конте Футбол 24.
Матч 1/32 фіналу Кубка Англії Челсі – Норвіч відбудеться завтра, 17 січня. Початок – о 21:45 за київським часом.
Відзначимо, що це буде перегравання. Перша зустріч завершилася внічию 0:0.
Нагадаємо, що Барклі перейшов з Евертона орієнтовно за 15 млн. фунтів.
Раніше повідомлялося, що Конте влітку може очолити ПСЖ.
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