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15.01.2018  19:13

Зірковий новачок Челсі може дебютувати вже цього тижня

Росс Барклі

Новачок Челсі Рос Барклі може дебютувати за клуб вже у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Норвіча.

Про це заявив наставник Челсі Антоніо Конте.

"Барклі дуже добре працює. Він може розпочати матч проти Норвіча на лаві запасних і потім взяти участь в грі", - зазначив італієць.

"Безсумнівно, це дуже гарне придбання для нас, оскільки він є молодим гравцем з великим потенціалом", - цитує Конте Футбол 24.

Матч 1/32 фіналу Кубка Англії Челсі – Норвіч відбудеться завтра, 17 січня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що це буде перегравання. Перша зустріч завершилася внічию 0:0.

Нагадаємо, що Барклі перейшов з Евертона орієнтовно за 15 млн. фунтів.

Раніше повідомлялося, що Конте влітку може очолити ПСЖ.
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