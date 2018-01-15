Легендарний тренер Баварії зробив гучну заяву

Юпп Хайнкес

Хавбек Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне наразі є найкращим футболістом Європи.

Про це заявив керманич Баварії Юпп Хайнкес виданню ESPN.

"Кевін Де Брюйне не дуже добре грав минулого сезону, однак зараз я віддав би останню сорочку за нього. Кожен повинен мати такого гравця на його позиції", - наголосив німецький спеціаліст.

"На даний момент він є найкращим гравцем у Європі", - цитує Хайнкеса Футбол 24.

Нагадаємо, що коуч повернувся до Баварії в жовтні 2017 року, замінівши на посаді головного тренера Карло Анчелотті.

Також повідомлялося, що Хайнкес – перший німецький тренер, який виграв 8 матчів Ліги чемпіонів поспіль.