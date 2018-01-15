136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.01.2018 21:42
Тоттенгем всерйоз націлився на хавбека ПСЖ
|Лукас Моура
Бразильський хавбек Парі Сен-Жермен Лукас Моура зацікавив англійський Тоттенгем.
Про це пише Telefoot.
Шпори готові зробити ПСЖ конкретну пропозицію, однак мова йде лише про оренду 25-річного футболіста.
Клуб з Лондона планує орендувати Моуру з правом викупу влітку.
Парижани ж хочуть продати Лукаса вже зараз, щоб уникнути проблем з УЄФА через фінансовий fair-play.
ПСЖ розраховує виручити за півзахисника як мінімум 30 млн євро, пише Футбол 24.
Сам гравець, за інформацією британської преси, налаштований перейти лише у Манчестер Юнайтед.
Раніше вже була інформація, що Моура відмовив клубам з Франції та Іспанії заради МЮ.
Також була інформація, що бразилець може опинитися в Челсі.
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