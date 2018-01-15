Тоттенгем всерйоз націлився на хавбека ПСЖ

Лукас Моура

Бразильський хавбек Парі Сен-Жермен Лукас Моура зацікавив англійський Тоттенгем.

Про це пише Telefoot.

Шпори готові зробити ПСЖ конкретну пропозицію, однак мова йде лише про оренду 25-річного футболіста.

Клуб з Лондона планує орендувати Моуру з правом викупу влітку.

Парижани ж хочуть продати Лукаса вже зараз, щоб уникнути проблем з УЄФА через фінансовий fair-play.

ПСЖ розраховує виручити за півзахисника як мінімум 30 млн євро, пише Футбол 24.

Сам гравець, за інформацією британської преси, налаштований перейти лише у Манчестер Юнайтед.

Раніше вже була інформація, що Моура відмовив клубам з Франції та Іспанії заради МЮ.

Також була інформація, що бразилець може опинитися в Челсі.