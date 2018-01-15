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15.01.2018  21:58

Легендарного аргентинця підозрюють в приховуванні доходів через благодійні матчі

Ліонель Мессі

Форвард Барселони Ліонель Мессі потрапив під підозру прокуратури Іспанії в зв'язку з можливим приховуванням доходів.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на документи, так звані Football Leaks, які стали доступні редакції.

Джерело стверджує, що служби зацікавилися інформацією про благодійні матчі, які з 2012 року організовує фонд футболіста.

При цьому стверджується, що аргентинець влаштовує кілька благодійних матчів в рік і отримує за них пожертвування до фонду, але більша частина грошей не доходить до організації.

Таким чином аргентинець нібито може приховувати частину доходів, і, отже, не виплачує достатню кількість податків в казну Іспанії, пише ua-football.

Нагадаємо, що нещодавно Мессі отримав бутси ручної роботи.


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