Легендарного аргентинця підозрюють в приховуванні доходів через благодійні матчі

Ліонель Мессі

Форвард Барселони Ліонель Мессі потрапив під підозру прокуратури Іспанії в зв'язку з можливим приховуванням доходів.

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на документи, так звані Football Leaks, які стали доступні редакції.

Джерело стверджує, що служби зацікавилися інформацією про благодійні матчі, які з 2012 року організовує фонд футболіста.

При цьому стверджується, що аргентинець влаштовує кілька благодійних матчів в рік і отримує за них пожертвування до фонду, але більша частина грошей не доходить до організації.

Таким чином аргентинець нібито може приховувати частину доходів, і, отже, не виплачує достатню кількість податків в казну Іспанії, пише ua-football.

Нагадаємо, що нещодавно Мессі отримав бутси ручної роботи.