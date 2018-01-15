Стали відомі міста-претенденти на проведення Суперкубку УЄФА-2020
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У проведенні Суперкубка УЄФА-2020 року зацікавлені 9 міст.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Зацікавленість у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА-2020 висловили наступні представники:
Албанія, Тирана, Національний
Білорусь, Мінськ, Динамо
Ізраїль, Хайфа, Саммі Офер
Казахстан, Алмати, Центральний
Молдова, Кишинів, Зімбру
Португалія, Порту, Драгау
Північна Ірландія, Белфаст, Віндзор Парк
Фінляндія, Гельсінкі, Олімпійський
Франція, Ніцца, Стад-де-Ніс.
Також наголошується, що заявлений вище список на даний момент не має юридичної сили, а лише висловлює бажання і готовність міст. Остаточні заявки разом із заявочним досьє повинні бути подані до 29 березня 2018 року.
Остаточне рішення по місту проведення Суперкубка УЄФА-2020 стане відомо в травні 2018 року.
Чемпіон раніше повідомляв, де і як придбати квитки на фінал ЛЧ-2018.
Нагадаємо, що УЄФА виписала Мілану серйозний штраф за порушення фінансового фейр-плей.
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