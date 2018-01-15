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15.01.2018  22:13

Стали відомі міста-претенденти на проведення Суперкубку УЄФА-2020

Суперкубок УЄФА

У проведенні Суперкубка УЄФА-2020 року зацікавлені 9 міст.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Зацікавленість у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА-2020 висловили наступні представники:

Албанія, Тирана, Національний

Білорусь, Мінськ, Динамо

Ізраїль, Хайфа, Саммі Офер

Казахстан, Алмати, Центральний

Молдова, Кишинів, Зімбру

Португалія, Порту, Драгау

Північна Ірландія, Белфаст, Віндзор Парк

Фінляндія, Гельсінкі, Олімпійський

Франція, Ніцца, Стад-де-Ніс.

Також наголошується, що заявлений вище список на даний момент не має юридичної сили, а лише висловлює бажання і готовність міст. Остаточні заявки разом із заявочним досьє повинні бути подані до 29 березня 2018 року.

Остаточне рішення по місту проведення Суперкубка УЄФА-2020 стане відомо в травні 2018 року.

Чемпіон раніше повідомляв, де і як придбати квитки на фінал ЛЧ-2018.

Нагадаємо, що УЄФА виписала Мілану серйозний штраф за порушення фінансового фейр-плей.
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